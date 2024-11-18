Игра уже ушла на золото.

Студия Survios представила геймплейный трейлер своего нового VR-хоррора Alien: Rogue Incursion. Анонс произошёл на официальном канале Sony.

Главной героиней игры выступит Зула Хендрикс, бывшая морская пехотинец. Получив сигнал бедствия от одного из своих прежних коллег, она вместе с андроидом по имени Дэвис 01 отправляется на удалённую планету Пурдан. Игрокам предстоит исследовать мрачные локации исследовательской станции и сразиться с опасными ксеноморфами, которых в этот раз будет гораздо больше.

В арсенале Зулы будут различные виды оружия, включая датчик движения, револьвер и винтовку. Разработчики обещают напряжённый геймплей, передающий атмосферу классических фильмов серии "Чужой".

Игра уже вышла на золото, что означает завершение основной разработки. Теперь команда сосредоточится на финальной полировке и подготовке к выпуску.

Релиз Alien: Rogue Incursion запланирован на 19 декабря для платформ Steam VR и PS VR2, а версии для гарнитур Quest ожидаются в начале 2025 года

Напомним, что месяц назад SEGA официально подтвердила, что сиквел Alien: Isolation находится на раннем этапе разработки.

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