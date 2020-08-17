Человек-паук появится в "Мстителях" в марте 2021 года

Супергерой будет доступен только владельцам консолей PlayStation.

Человек-паук станет новым персонажем супергеройского экшена Marvel’s Avengers в марте 2021 года. Его получат только владельцы консолей PlayStation4 и PlayStation 5.

Как сообщили пользователи форума Reddit, точную дату выхода нового персонажа раскрыл британский онлайн-магазин Game.

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Ранее разработчики из Crystal Dynamics говорили о том, что Человек-паук станет новым персонажем Marvel’s Avengers в начале следующего года. Однако точной даты они не называли. Кроме Человека-паука, в экшн добавят и других дополнительных персонажей. Один из официально подтвержденных – это Соколиный глаз.

Также датамайнеры обнаружили в файлах игры информацию еще не анонсированных героях. Среди них Доктор Стрэндж, Капитан Марвел, Человек-муравей, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Черная Пантера и другие. Добавят ли этих персонажей в игру – неизвестно.

Трейлер Marvel’s Avengers

Что такое Marvel’s Avengers

Marvel's Avengers – это супергеройский экшн от студии Crystal Dynamics. Игра выйдет 4 сентября на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Позже ее перенесут на PS5 и Xbox Series X.

По сюжету Мстители распадаются из-за трагических событий. Спустя несколько лет супергероям придется объединиться снова, чтобы противостоять глобальной угрозе.

Помимо сюжетной кампании в игре будет кооперативный режим для четырех пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов