Новый "Ведьмак" точно будет больше Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED заверила, что новый "Ведьмак" будет больше и проработаннее чем третья часть и Cyberpunk 2077.

В интервью Eurogamer вице-президент по технологиям CD Projekt RED Чарльз Трембли рассказал, что "Ведьмак 4" станет самой большой игрой студии. На данный момент, над проектом работает 400 разработчиков, всего в штате CDPR числится 650 человек:

"И следующая игра, которую мы сделаем, не будет меньше и не будет хуже. Она будет лучше, больше, грандиознее, чем The Witcher 3, лучше, чем Cyberpunk. Мы не хотим делать шаг назад"

Также Трембли рассказал, как проходит адаптация разработчиков к движку Unreal Engine 5. Напомним, что новый The Witcher станет первой со времён "Ведьмак 2" игрой CD Projekt RED, которую они сделают на стороннем движке, а не на своём REDengine: "Я не скажу, что это легко, но я думаю, что у нас есть несколько крутых разработок, и надеюсь, что мы сможем хорошо их продемонстрировать. Единственное, что я скажу, это то, что изменение движка не изменит того факта, что мы всегда будем амбициозными".

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Ранее мы рассказывали, что генеральный директор CD Projekt RED уверяет, что компания не будет переносить релиз "Ведьмак 4". CDPR вынесла урок из Cyberpunk 2077.

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