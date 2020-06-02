Старт нового сезона в Call of Duty: Modern Warfare отложен из-за протестов в США

Разработчики утверждают, что сейчас не время играть.

Старт четвертого сезона шутера Call of Duty: Modern Warfare, а также седьмого сезона Call of Duty: Mobile перенесен из-за протестов в США.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила компания Activision.

«Мы все с нетерпением ждем нового сезона в Modern Warfare, Warzone и Call of Duty: Mobile, но сейчас не время для этого. Сейчас время для тех, кто выступает за равенство, справедливость и перемены, чтобы их увидели и услышали. Мы стоим рядом с вами», – заявили разработчики.

Новый сезон в Modern Warfare должен был стартовать 3 июля. Новую дату начала сезона в Activision не сообщили.

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Ранее из-за массовых беспорядков в США компания Electronic Arts перенесла премьеру геймплея игры Madden NFL 21. По тем же причинам Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5.

Напомним, 25 мая в США во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда, полицейский задушил подозреваемого, прижимая его коленом к земле. Эта смерть вызвала протесты, которые быстро переросли в массовые беспорядки во многих городах США. В нескольких городах, в том числе в Лос-Анджелесе объявили комендантский час и ввели национальную гвардию.

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