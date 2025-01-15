В Forest Reigns игроки столкнутся с необычным апокалипсисом.

Бывший разработчик Stalker: Call of Pripyat Руслан Диденко представил свой новый проект Forest Reigns. Первый игровой трейлер грядущего одиночного шутера от студии VG Entertainment показали эксклюзивно на канале IGN.

Игрокам предстоит выживать в постапокалиптическом Париже, который захватили разумные формы растений. Разработчики хотят сделать классический шутер от первого лица с живым окружением. Разработкой руководит сам Диденко.

Авторы обещают, что Париж будущего, захваченный буйной растительностью, будет не просто фоном. Игрокам придётся учиться взаимодействовать с аномальными растениями: одни можно использовать как укрытие, другие взрываются или выпускают споры, меняющие ход боя. Вдобавок, по словам разработчиков, у опасной флоры есть собственные мотивы, и отношения с ней напрямую влияют на выживание главного героя.

В самом трейлере главного героя показывают в схватках с вооружёнными солдатами и массивными мутировавшими кабанами, где окружение становится главным союзником. При метком выстреле в огромные корни можно создать импровизированное укрытие, а попадание по другим видам растений активирует споры или взрывоопасные плоды, наносящие урон противникам. Разработчики подчёркивают, что ресурсы в этой агрессивной экосистеме крайне ограничены, а потому придётся тщательно планировать каждое столкновение и использовать природу как оружие.

Forest Reigns пока не имеет точной даты релиза, но разрабатывается для ПК и, предположительно, консолей текущего поколения. Дополнительные подробности о постапокалиптическом Париже, а также о системе прогрессии и крафта появятся ближе к выходу игры. Узнать больше можно на официальном сайте проекта.

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