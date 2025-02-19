У игроков нет достаточно полной целостности картины, чтобы критиковать разработчиков игр, считает Марк Дарра.

Марк Дарра, бывший ведущий разработчик Dragon Age и Anthem, решил высказаться о токсичности в гейминге. В новом видео он объяснил, почему игрокам стоит направлять свою злость в правильное русло, а не выливать её на случайных разработчиков.

Дарра отметил, что критиковать игры - это нормально, особенно если человек заплатил за них 70 долларов. Однако, по его словам, есть разница между конструктивной критикой и откровенной жестокостью:

"Если вам не понравилась игра Ubisoft, злитесь на Ubisoft. Но когда вы начинаете травить отдельных разработчиков, вы переходите черту".

Он объяснил, что игроки часто не знают, кто на самом деле виноват в том или ином решении. Например, если кому-то не понравилась озвучка персонажа, то проблема может быть не в актёре, а в режиссёре, сценаристе или даже в том, что запись делалась в сжатые сроки.

Видео дня

Особенно Дарра возмутило то, что некоторые игроки радуются увольнениям, если студия выпустила неудачную игру. Он напомнил, что за каждым проектом стоят реальные люди, которые, скорее всего, сами не довольны результатом, но не всегда могли на него повлиять.

При этом он подчеркнул, что студии внимательно следят за реакцией аудитории. Даже если кажется, что разработчики игнорируют критику, на самом деле они анализируют каждое сообщение, иногда даже слишком сильно.

Дарра призвал игроков выражать своё мнение конструктивно, направляя претензии к самой компании, а не к отдельным сотрудникам, которые, скорее всего, не принимали ключевых решений.

Ранее создатель серии Dragon Age Дэвид Гейдер раскритиковал главу EA Эндрю Уилсона и посоветовал вехушке издательства изучить, за что игроки полюбили серию.

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