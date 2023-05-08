Шон Лейден посочувствовал PixelOpus.

На прошлой неделе Sony решила закрыть одну из внутренних студий — PixelOpus. Об этом команда рассказала в скоромном сообщении с благодарностями фанатам. Японский платформодержатель никак не прокомментировал свое решение. Но зато на закрытие отреагировал бывший глава PlayStation Studios и американского подразделения Sony Computer Entertainment Шон Лейден.

В своем микроблоге экс-руководитель написал: "Не стану врать, это глубокое разочарование. Мне очень нравилось работать с этой командой и наблюдать за тем, как они поднимаются на уровень выше, чтобы выпустить Concrete Genie, потрясшую жанр, сохраняя при этом культуру поддержки, вовлеченности и вызова. Теперь [вас] ждет новое приключение. Всего самого лучшего каждому члену команды".

Пользователи в комментариях согласились с Шоном Лейденом. Часть людей также написали, что скучают по временам, когда он руководил PlayStation Studios. По мнению отдельных игроков, сейчас Sony гонится за показателями и создает лишь проверенные проекты. А во времена Лейдена внутренние студии компании могли экспериментировать и выпускать релизы, которые не обязательно понравятся массовой аудитории.

Видео дня

Что известно о PixelOpus

Это была одна из немногих внутренних команд Sony, которая не создавала приключенческие экшены в открытых мирах.

Студия была сформирована в 2013 году из отобранных студентов двух американских университетов. Коллектив состоял из 9 человек, а в качестве руководителей назначили ветеранов игровой индустрии.

За десять лет PixelOpus успела выпустить два проекта — Entwined и Concrete Genie. В последнее время команда трудилась над новым произведением в партнерстве с Sony Pictures Animation. Игра создавалась на движке Unreal Engine 5, о чем стало известно из списка вакансий. Судя по всему, ее отменили вместе с закрытием PixelOpus.

Вас также могут заинтересовать новости: