О проектах от PixelOpus можно забыть.

Sony закрыла одну из своих знаменитых внутренних студий. Речь идет о команде PixelOpus, которая работала над новым проектом для PS5 вместе с Sony Pictures Animation.

Об этом стало известно из сообщения представителей компании в Twitter. В публикации сказано: "Дорогие друзья, наше приключение в PixelOpus подошло к концу. В преддверии нового будущего мы хотим сказать искреннее спасибо миллионам увлеченных игроков, которые поддерживали нас и нашу миссию создавать красивые, фантазийные игры с душой. Мы очень благодарны".

В комментариях фанаты искренне расстроились такому решению Sony. Многие пользователи пожелали разработчикам успехов в новых начинаниях и выразили любовь к их играм.

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Что известно о PixelOpus

Это была одна из немногих внутренних команд Sony, которая не создавала приключенческие экшены в открытых мирах.

Студия была сформирована в 2013 году из отобранных студентов двух американских университетов. Коллектив состоял из 9 человек, а в качестве руководителей назначили ветеранов игровой индустрии.

За десять лет PixelOpus успела выпустить два проекта — Entwined и Concrete Genie. В последнее время команда трудилась над новым произведением в партнерстве с Sony Pictures Animation. Игра создавалась на движке Unreal Engine 5, о чем стало известно из списка вакансий. Судя по всему, ее отменили вместе с закрытием PixelOpus.

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