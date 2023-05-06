Sony закрыла одну из своих знаменитых внутренних студий. Речь идет о команде PixelOpus, которая работала над новым проектом для PS5 вместе с Sony Pictures Animation.
Об этом стало известно из сообщения представителей компании в Twitter. В публикации сказано: "Дорогие друзья, наше приключение в PixelOpus подошло к концу. В преддверии нового будущего мы хотим сказать искреннее спасибо миллионам увлеченных игроков, которые поддерживали нас и нашу миссию создавать красивые, фантазийные игры с душой. Мы очень благодарны".
В комментариях фанаты искренне расстроились такому решению Sony. Многие пользователи пожелали разработчикам успехов в новых начинаниях и выразили любовь к их играм.
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Что известно о PixelOpus
- Это была одна из немногих внутренних команд Sony, которая не создавала приключенческие экшены в открытых мирах.
- Студия была сформирована в 2013 году из отобранных студентов двух американских университетов. Коллектив состоял из 9 человек, а в качестве руководителей назначили ветеранов игровой индустрии.
- За десять лет PixelOpus успела выпустить два проекта — Entwined и Concrete Genie. В последнее время команда трудилась над новым произведением в партнерстве с Sony Pictures Animation. Игра создавалась на движке Unreal Engine 5, о чем стало известно из списка вакансий. Судя по всему, ее отменили вместе с закрытием PixelOpus.