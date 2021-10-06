Боты охотятся исключительно за редкой рыбой.

MMORPG New World от Amazon Games привлекла огромное количество пользователей. Недавно ее пиковый онлайн в Steam превысил 900 тыс. человек, и это явно не предел. Основной недочет игры — нехватка серверов, из-за которой пользователи долго стоят в очередях. Однако недавно удалось обнаружить еще одну неприятную проблему. В свежей MMORPG появилось много ботов-рыбаков, которые охотятся на редкую рыбу.

Сеть наводнили ролики, где демонстрируются персонажи под управлением искусственного интеллекта. Одно из таких видео опубликовал автор YouTube-канала Maelmir 76er. Его кадры показывают, как возле небольшого озера расположились семь ботов. Они закидывают удочку, сразу же ее достают, а потом повторяют попытку.

Такое поведение ботов объяснило издание PC Gamer. Персонажи под управлением ИИ заранее знают, какая рыба попадется на крючок. Обычную они игнорируют, а редкую добавляют в свой инвентарь для последующей продажи. Но так как первая клюет чаще, то боты сразу выдергивают удочку, чтобы не тратить лишнее время.

Amazon Games пока никак не отреагировала на проблему, поэтому с нечестными рыбаками решили бороться игроки. Они ищут противников, например, диких кабанов, и убегают от них прямиком к месту, где находятся боты. Последние неспособны обороняться, так что враги их быстро убивают. Однако такие меры явно не исправят проблему полностью.

New World — подробности игры

Проект стал первым успехом Amazon за все время существования игрового подразделения компании.

В отличном старте New World никто не сомневался. Еще на этапе бета-тестирования в ней одновременно развлекалось более 200 тысяч человек.

В New World нужно исследовать мир, прокачивать персонажей, выполнять квесты, ходить в подземелья, сражаться с боссами и решать головоломки. Можно также собирать ресурсы, развивать собственную базу и участвовать в битвах с другими игроками.

Автор: Назар Степорук