Кто-то решил оставить в игре хвалебную оду бывшему звуковому дизайнеру Ubisoft.

Игроки продолжают исследовать мир Far Cry 6 и находить в нем разные интересные детали. На днях они обнаружили немного издевательскую отсылку к Assassin's Creed, а теперь энтузиасты отыскали и расшифровали очередной секрет. Для этого пришлось воспользоваться азбукой Морзе.

Находкой поделился пользователь форума Reddit под псевдонимом infinite_spinergy. Он посетил электрическую подстанцию на одном из островов Яры и услышал, что звуки в этом месте складываются в определенный ритм. Энтузиаст распознал кодировку с помощью азбуки Морзе и принялся расшифровывать послание. В результате он добился цели и раскрыл забавную "пасхалку".

"Кэмерон Бриттон — величайший звуковой дизайнер всех времен", — вот какая фраза была закодирована в Far Cry 6.

Кто добавил секрет, пока неизвестно. Возможно, это сделал сам Кэмерон Бриттон или его бывшие коллеги в знак уважения. Звуковой дизайнер работал в Ubisoft на протяжении почти десяти лет. Он приложил руку ко многим проектам французского издательства. При производстве Far Cry 6 Бриттон возглавлял команду, которая отвечала за звучание.

Подробнее про Far Cry 6

Сюжет игры посвящен борьбе против Антона Кастильо. Дани Рохес присоединится к сопротивлению и попытается свергнуть правителя.

В проекте реализован большой открытый мир с множеством активностей. К ним относятся диверсионные миссии, спасение революционеров, зачистка аванпостов и прочее.

Far Cry 6 — это первая игра серии, где есть полноценный город. Пользователи могут прятать оружие и свободно передвигаться по нему, не привлекая внимания солдат. А еще сражения среди густой застройки должны ощущаться иначе в сравнении со стычками в естественных условиях.

Far Cry 6 вышла 7 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук