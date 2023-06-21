Особенно впечатляют визуальные эффекты.

Чтобы продемонстрировать возможности игровых движков, энтузиасты создают специальные демоверсии. Одну из них недавно выпустил блогер под псевдонимом StunningVanilla. Проект называется The Old West: Northwood и разработан на Unreal Engine 5.

В демо реализован город Норсвуд, по которому можно свободно бродить в роли шерифа. Автор добавил переключение между видом от первого и третьего лица, динамические погодные условия, смену времени суток и звуковое сопровождение. К последнему относятся и шаги, которые выдают разный шум в зависимости от поверхности под ногами главного героя.

Однако основное внимание StunningVanilla уделил визуальной составляющей, в частности, эффектам. Автор использовал текстуры высокого качества и потрудился над освещением. В ночное время в The Old West: Northwood зажигаются фонари, которые служат источниками света. Демо также включает рябь на воде, порывы ветра, пыль, которая скапливается на одежде протагониста и объектах, эффект мокрой одежды, шаги на снегу и так далее.

Посмотреть на визуальное богатство The Old West: Northwood можно в ролике ниже. Проект доступен для скачивания по ссылке, в минимальных системных требованиях указаны NVIDIA GeForce RTX 2060 и 16 Гбайт оперативной памяти.

Напомним, пользователи часто применяют Unreal Engine 5 для создания разных концептов. Один из таких — город Данстар из The Elder Scrolls V: Skyrim в обновленном формате, о котором мы писали ранее.

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