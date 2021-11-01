Rockstar Games также планирует выпустить обновленную версию Red Dead Redemption в духе GTA Trilogy.

Студия Rockstar Games продолжает хранить молчание касательно Grand Theft Auto 6. Однако за последние годы игра обросла разного рода инсайдами и слухами. На днях очередной порцией неподтвержденной информации о проекте поделился французский блогер под псевдонимом Rockstar Mag. По его словам, GTA 6 находится в производственном аду. Разработка игры стала самой хаотичной в истории Rockstar.

Краткую выжимку из видео французского блогера сделало издание DSOGaming. Здесь сразу стоит отметить, что Rockstar Mag можно доверить. В прошлом он уже делился правдивыми утечками касательно серии Grand Theft Auto. Согласно свежим данным, с 2019 года разработчики успели много раз изменить сюжет и другие элементы шестой части. А в 2020-м производство проекта и вовсе перезапустили. Это связано с уходом сооснователя Rockstar Games Дэна Хаузера из студии. Именно в 2020-м издательство Take-Two Interactive планировало представить публике GTA 6, однако анонс пришлось отложить. Когда он теперь состоится, пока неизвестно.

Другая важная информация от Rockstar Mag

Производство Grand Theft Auto 6 стало самым хаотичным в истории Rockstar. Игра превзошла даже Red Dead Redemption.

Студия готовит ремастер первой RDR в духе GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. То есть проект получит графические и технические улучшения.

Хоть Rockstar Mag и считается надежным источником, к его сведениям стоит отнестись с долей скепсиса, пока не появятся подтверждения от других инсайдеров или официальные сведения.

Автор: Назар Степорук