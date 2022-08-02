Автор YouTube-канала "Неважно Кто" сообщил о подготовке к выходу первой части S.T.A.L.K.E.R. на консолях.

Автор YouTube-канала "Неважно, Кто" из России ополчился на украинскую студию GSC Game World из-за ее позиции касательно войны. Команда сразу осудила полномасштабное вторжение, а чуть позже сняла свои игры с продажи в РФ. Из-за этого упомянутый блогер начал сливать разнообразную секретную информацию. Он много рассказывал о S.T.A.L.K.E.R. 2, а в недавней утечке сообщил о консольных версиях прошлых частей серии.

Важно отметить: сведения "Неважно, Кто" могут оказаться обычными слухами. GSC пока никак не отреагировала на публикацию секретной информации, а до официального подтверждения к сливу лучше относиться со скепсисом.

"Мы знаем, что помимо S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl у GSC Game World есть некий "проект без названия". О нем когда-то вскользь упоминалось что-то из разряда "вот у нас не только вторая часть в планах", но никаких подробностей не было. Только, это – не ремейк, а консольный порт [S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl]! Сделан он так же на X-Ray Engine, только сильно модифицированном. Именно для консольного порта искали людей, знакомых с этим движком, пару лет назад", — заявил блогер.

По словам "Неважно, Кто", сборку игры для PlayStation и Xbox он получил от разработчиков, которые сотрудничали с GSC и решили отомстить студии за ее патриотическую позицию.

Консольные версии S.T.A.L.K.E.R.: что известно

Украинские разработчики якобы планируют портировать не только Shadow of Chernobyl, но и Clear Sky вместе с Call of Pripyat. Даты релиза пока не называются.

Как сообщил блогер, игру адаптировали под геймпад, изменили инвентарь и применение карманного компьютера. Будут и геймплейные новшества, но о них автор утечки ничего не сообщил.

Вероятнее всего, информация от "Неважно, Кто" подтвердится. В середине октября генеральный директор GSC Евгений Григорович указал в профиле на LinkedIn, что студия работает над пока не анонсированным проектом. Это вполне может быть консольная версия Shadow of Chernobyl.

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