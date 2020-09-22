Blizzard проведет мероприятие с 19 по 21 февраля 2021 года.

Компания Blizzard объявила дату проведения своего ежегодного фестиваля BlizzCon. Обычно мероприятие проходит каждый ноябрь. Но из-за пандемии коронавируса его было решено перевести в онлайн-формат и сменить даты.

Как объявила на своем сайте Blizzard, шоу BlizzCon пройдет с 19 по 21 февраля 2021 года.

"В силу сложившихся обстоятельств мы не можем лично собраться в этом году, но в начале следующего года мы проведем онлайн-шоу в духе BlizzCon", — сообщили в Blizzard.

Компания также представила список событий нового BlizzCon, в которых смогут принять участие все желающие.

Конкурс косплея в четырех категориях – "Лучший персонаж Blizzard", "Лучшее оружия и броня Blizzard", "Лучшее современное творение" и "Лучшее традиционное творение". Для участия в конкурсе, зрители смогут присылать свои фото и видеоролики.

Творческое соревнование – написать картину, создать скульптуру или другим способом воссоздать знаменитых персонажей Blizzard.

Соревнование по электронному повествованию – конкурс для любителей снимать короткометражки.

Шоу талантов – продемонстрировать свои уникальные навыки, от показа фокусов до владения музыкальным инструментом.

Марш мурлоков – традиционное шествие фанатов в костюмах мурлоков в этот раз пройдет в формате онлайн. Участникам достаточно прислать свои групповые фото или видео шествия.

Ознакомиться подробней со всеми событиями предстоящего BlizzCon можно на сайте Blizzard.

Напомним, BlizzCon — это ежегодный фестиваль, который посвящен Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Hearthstone и другим играм компании Blizzard.

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Автор: Сергей Коршунов