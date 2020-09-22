Компания Blizzard объявила дату проведения своего ежегодного фестиваля BlizzCon. Обычно мероприятие проходит каждый ноябрь. Но из-за пандемии коронавируса его было решено перевести в онлайн-формат и сменить даты.
Как объявила на своем сайте Blizzard, шоу BlizzCon пройдет с 19 по 21 февраля 2021 года.
"В силу сложившихся обстоятельств мы не можем лично собраться в этом году, но в начале следующего года мы проведем онлайн-шоу в духе BlizzCon", — сообщили в Blizzard.
Компания также представила список событий нового BlizzCon, в которых смогут принять участие все желающие.
- Конкурс косплея в четырех категориях – "Лучший персонаж Blizzard", "Лучшее оружия и броня Blizzard", "Лучшее современное творение" и "Лучшее традиционное творение". Для участия в конкурсе, зрители смогут присылать свои фото и видеоролики.
- Творческое соревнование – написать картину, создать скульптуру или другим способом воссоздать знаменитых персонажей Blizzard.
- Соревнование по электронному повествованию – конкурс для любителей снимать короткометражки.
- Шоу талантов – продемонстрировать свои уникальные навыки, от показа фокусов до владения музыкальным инструментом.
- Марш мурлоков – традиционное шествие фанатов в костюмах мурлоков в этот раз пройдет в формате онлайн. Участникам достаточно прислать свои групповые фото или видео шествия.
Ознакомиться подробней со всеми событиями предстоящего BlizzCon можно на сайте Blizzard.
Напомним, BlizzCon — это ежегодный фестиваль, который посвящен Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Hearthstone и другим играм компании Blizzard.