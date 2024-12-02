Релиз намечен уже на 9 декабря.

Bethesda порадовала игроков релизным трейлером Indiana Jones and the Great Circle, обещающей захватывающие приключения и масштабные путешествия по всему миру.

В видео можно увидеть яркие фрагменты игрового процесса: динамичные перестрелки, впечатляющие добивания и головокружительные погони на лодках. Трейлер также приоткрывает завесу над сюжетными перипетиями, которые ждут игроков.

События игры разворачиваются в 1937 году. Игрокам предстоит примерить на себя роль знаменитого археолога Индианы Джонса и отправиться на поиски одной из величайших тайн человечества.

Релиз Indiana Jones and the Great Circle намечен на 9 декабря для платформ ПК и Xbox Series. Владельцы Premium-издания получат возможность начать приключение на три дня раньше, с 6 декабря. Игра также станет доступна подписчикам Game Pass в день выхода.

Ранее мы рассказывали, что Трой Бейкер, исполнивший роль Индианы Джонса в игре, не хотел браться за проект. По мнению актёра, доктор Джонс - слишком серьёзная и ответственная роль для него. Против Бейкера также выступал Тодд Говард, директор Bethesda.

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