Также Valve выпустила небольшое техническое обновление для зомби-шутера.

Valve устроила бесплатные выходные для своего легендарного зомби-шутера Left 4 Dead 2. Отстреливать зомби бесплатно можно до 18 ноября.

Left 4 Dead 2 - это культовый кооперативный шутер от первого лица, разработанный компанией Valve. В игре вы и ваша команда из четырёх выживших должны пробиваться сквозь толпы зомби, используя разнообразное оружие, тактику и командную работу. Кампании представляют собой серии миссий, где игроки проходят через заражённые локации, от заброшенных городов до густых болот, с одной целью - выжить. Уникальной фишкой игры является "Режиссёр ИИ", который динамически изменяет сложность и количество врагов в зависимости от действий команды, делая каждую игру непредсказуемой.

Популярность Left 4 Dead 2 объясняется её простотой в освоении, но высокой сложностью в мастерстве. Она идеально подходит для дружеского времяпрепровождения, где игроки могут веселиться, координировать свои действия и делить моменты адреналина. Благодаря огромному количеству модификаций и поддержке сообщества, игра остаётся актуальной даже спустя годы после релиза, продолжая привлекать новых и возвращать старых игроков.

Видео дня

Left 4 Dead 2 будет бесплатной до понедельника 18 ноября. Но сейчас игру можно купить навсегда со скидкой 80% всего за 45 гривен.

Ранее мы сообщали, что Valve обвинили в том, что они нормализовали в Steam экстремизм и антисемитизм.

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