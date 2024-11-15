Антидиффамационная лига нашла миллионы примеров нетерпимости в Steam.

Антидиффамационная Лига, американская организация, направленная на борьбу с антисемитизмом, обвинила Steam в нормализации нетерпимости к евреям.

В своём последнем отчёте ADL заявила, что обнаружила полтора миллиона профилей Steam, контент которых содержит экстремистские и антисемитские материалы.

Самым распространённым символом ненависти ADL назвала Лягушонка Пепе, которого организация причислила к антисемитским символам ещё в 2016 году за активное использование мема представителями альт-райт движения. По подсчётам ADL, более 54% антисемитских профилей использовали Пепе в своих материалах. Далее в списке символов отметили более очевидные варианты, вроде свастики и имперского орла.

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Также ADL нашла около 15 тысяч профилей с аватарами, где изображены символы ИГИЛ, Хезболлы и Хамас.

Это уже не первое обвинение Valve в нормализации экстремистских материалов в Steam. В 2018-м и 2022-м сенатор штата Нью-Гемпшир Мэгги Хассен писала письмо Гейбу Ньюэллу, в котором заявила, что обеспокоена: "Значительным присутствием пользователей, демонстрирующих и пропагандирующих неонацистские, экстремистские, расовые верховенства, женоненавистнические и другие ненавистнические настроения".

Ранее мы рассказывали, что Steam больше не работает на Windows 7 и 8. Valve окончательно прекратила поддержку этих операционных систем.

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