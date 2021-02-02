Благодаря модификациям американского политика теперь можно встретить во многих интерактивных проектах.

Мем с сенатором США Берни Сандерсом добрался до видеоигр. Создатели модов добавили трехмерную модель американского политика в Skyrim, Star Wars: Battlefront 2, Fallout и ряд других интерактивных проектов.

Сандерс также заменил всех персонажей в хорроре Resident Evil 7 и даже стал одним из боссов в Dark Souls.

Берни Сандерс в видеоиграх

Как появился мем с Берни Сандерсом

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал звездой интернета после того, как появился в варежках на инаугурации президента США Джо Байдена. В тот день в Вашингтоне было +5 градусов. Многие зрители отметили, что Сандерс оделся не по погоде. И вскоре фото сенатора разлетелось в сети, став мемом.

Фото Берни Сандерса в варежках начали добавлять к кадрам из фильмов и известных картин.

Сам же сенатор успел неплохо заработать на своей неожиданной популярности. Он получил $1,8 миллиона от продажи сувениров со своей фотографией.

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Автор: Сергей Коршунов