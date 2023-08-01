Cyberpunk 2077 не единственная известная игра, которая порадует украинских геймеров текстовым дубляжем.

Отличные новости для украинских геймеров – официально подтверждена украинская локализация для ролевой игры Baldur's Gate 3 от Larian Studios, которая выходит на ПК уже в этот четверг.

В июне 2023 года разработчики упоминали о том, что игра будет иметь украинскую локализацию, однако теперь специальная галочка о наличии украинского языка появилась на странице игры в Steam.

Baldur's Gate 3 будет по-настоящему огромной – сценарий игры содержит около 2 000 000 слов и более 170 часов кинематографических сцен. Это автоматически делает ее самой большой игрой в мире, которая когда-либо получала украинский текстовый дубляж.

Для сравнения, в сценарии другой большой RPG, которая тоже получит официальную украинскую локализацию – Cyberpunk 2077 – содержится примерно 1 000 000 слов.

Отметим, что с начала войны разработчики игр стали активней переводить свои проекты на украинский язык. Помимо дополнения к Cyberpunk 2077, украинская локализация подтверждена для Alan Wake 2, Hades II и Frostpunk 2.

Baldur's Gate 3 — основные подробности

Это новая масштабная ролевая игра от Larian Studios, создателей дилогии Divinity: Original Sin.

События игры разворачиваются во вселенной Забытых Королевств. Главному герою предстоит решить судьбу мира, а заодно пройти через череду интриг, романов и предательств.

Геймплей Baldur's Gate 3 включает создание и прокачку персонажа, формирование команды, сражения, выполнение заданий и прочее. Игра славится своей вариативностью: по словам разработчиков, игрокам будет доступно 17 тысяч вариаций концовки основной кампании.

Baldur's Gate 3 пока доступна только на ПК в формате раннего доступа. Полноценный релиз состоится 3 августа. А в начале сентября 2023 игра доберется до PS5.

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