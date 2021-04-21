Разработчики поблагодарили поклонников шутера за поддержку.

Аудитория условно-бесплатного многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone перевалила за отметку в 100 миллионов пользователей.

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На странице игры в Твиттере разработчики поблагодарили игроков за поддержку.

Чтобы добиться таких впечатляющих показателей, игре понадобилось чуть больше года. Напомним, что Warzone вышла 10 марта 2020-го на ПК, PS4 и Xbox One.

Также стоит отметить, что сегодня в 22:00 по киевскому времени в Call of Duty: Warzone стартует масштабный ивент. Фанаты предполагают, что студия представит новую карту для "королевской битвы".

Трейлер Call of Duty: Warzone

Подробней про Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone – это условно-бесплатный многопользовательский онлайн-шутер в жанре "королевская битва" с пятью уникальными игровыми режимами.

Действия игры разворачиваются на карте вымышленного города Верданск, который частично основан на украинском Донецке.

В Warzone 150 игроков сражаются друг с другом, чтобы стать последним героем, выжившим в битве. После первой смерти игрок попадает в ГУЛАГ, где ему предстоит сразиться с другим пользователем на специальной арене за право вернуться в бой.

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Автор: Сергей Коршунов