Кадр из игры Call of Duty: Warzone / фото Activision Blizzard
Аудитория условно-бесплатного многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone перевалила за отметку в 100 миллионов пользователей.
Читайте такжеКак казаки с пикселями воевали. Нужно ли в Украине запрещать видеоигры
На странице игры в Твиттере разработчики поблагодарили игроков за поддержку.
Чтобы добиться таких впечатляющих показателей, игре понадобилось чуть больше года. Напомним, что Warzone вышла 10 марта 2020-го на ПК, PS4 и Xbox One.
Также стоит отметить, что сегодня в 22:00 по киевскому времени в Call of Duty: Warzone стартует масштабный ивент. Фанаты предполагают, что студия представит новую карту для "королевской битвы".
Трейлер Call of Duty: Warzone
Подробней про Call of Duty: Warzone
- Call of Duty: Warzone – это условно-бесплатный многопользовательский онлайн-шутер в жанре "королевская битва" с пятью уникальными игровыми режимами.
- Действия игры разворачиваются на карте вымышленного города Верданск, который частично основан на украинском Донецке.
- В Warzone 150 игроков сражаются друг с другом, чтобы стать последним героем, выжившим в битве. После первой смерти игрок попадает в ГУЛАГ, где ему предстоит сразиться с другим пользователем на специальной арене за право вернуться в бой.