При этом у Astro Bot наибольшее количество рецензий.

Astro Bot возглавил рейтинг Metacritic, став самой высоко оценённой игрой 2024 года, опередив дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring и Metaphor: ReFantazio.

Хотя все три игры получили одинаковую оценку в 94 балла, Astro Bot выделился благодаря большему количеству рецензий: 139 против 70 у Shadow of the Erdtree и 53 у Metaphor: ReFantazio. Это позволило ему занять первое место среди самых высокооценённых проектов года на Metacritic.

Игра получила множество положительных отзывов. Так, 26 ноября издание Game Grin поставило Astro Bot 10 из 10, похвалив её за очаровательный и безупречный платформинг с впечатляющей графикой.

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В Astro Bot игроки отправляются в увлекательное приключение вместе с очаровательным роботом Астро. Игра наполнена отсылками к культовым сериям Sony, предлагая встретить знакомых персонажей, таких как Кратос из God of War, Элой из Horizon Zero Dawn и даже охотника из Bloodborne.

Ранее мы сообщали, что Шухей Йошида, один из основателей PlayStation, покидает Sony после 38 лет работы, из которых 31 год он посвятил развитию игровой платформы.

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