Релиз нового экшена от Ubisoft состоится 10 ноября.

Экшн Assassin's Creed Valhalla выйдет на неделю раньше, чем планировалось – 10 ноября. Релиз игры состоится на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Изначально Valhalla должна была выйти 17 ноября, но сегодня студия Ubisoft на своей странице в Twitter объявила новую дату релиза.

В студии также подчеркнули, что все, кто купит Assassin's Creed Valhalla на Xbox One, смогут обновить игру бесплатно для Xbox Series X.

Примечательно, что в своем анонсе, Ubisoft не упомянула про выход игры на PlayStation 5. Вероятно, это связано с тем, что 10 ноября консоль нового поколения от Sony еще не поступит в продажу.

Трейлер Assassin’s Creed Valhalla

О чем Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla – это новая часть серии стелс-экшенов о древнем ордене ассасинов от компании Ubisoft.

Действие игры разворачивается в 873 году во времена завоеваний викингов.

Игроку предстоит взять на себя роль воина Эйвора, который вместе со своим кланом отправляется от берегов Норвегии к землям Англии.

Клану Эйвора противостоят лидеры четырех англо-саксонских королевств: Уэссекса, Нортумбрии, Восточной Англии и Мерсии во главе с Альфредом Великим.

В Valhalla будет продолжена сюжетная линия Лейлы Хассан – героини из предыдущих частей серии.

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Автор: Сергей Коршунов