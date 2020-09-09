Изначально релиз Assassin's Creed Valhalla был назначен на 17 ноября / ubisoft.com
Экшн Assassin's Creed Valhalla выйдет на неделю раньше, чем планировалось – 10 ноября. Релиз игры состоится на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S.
Изначально Valhalla должна была выйти 17 ноября, но сегодня студия Ubisoft на своей странице в Twitter объявила новую дату релиза.
Ubisoft в Twitter объявила о смене даты релиза новой Assassin's Creed / фото twitter.com/Assassins_UK
В студии также подчеркнули, что все, кто купит Assassin's Creed Valhalla на Xbox One, смогут обновить игру бесплатно для Xbox Series X.
Примечательно, что в своем анонсе, Ubisoft не упомянула про выход игры на PlayStation 5. Вероятно, это связано с тем, что 10 ноября консоль нового поколения от Sony еще не поступит в продажу.
Трейлер Assassin’s Creed Valhalla
О чем Assassin’s Creed Valhalla
- Assassin’s Creed Valhalla – это новая часть серии стелс-экшенов о древнем ордене ассасинов от компании Ubisoft.
- Действие игры разворачивается в 873 году во времена завоеваний викингов.
- Игроку предстоит взять на себя роль воина Эйвора, который вместе со своим кланом отправляется от берегов Норвегии к землям Англии.
- Клану Эйвора противостоят лидеры четырех англо-саксонских королевств: Уэссекса, Нортумбрии, Восточной Англии и Мерсии во главе с Альфредом Великим.
- В Valhalla будет продолжена сюжетная линия Лейлы Хассан – героини из предыдущих частей серии.