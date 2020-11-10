Разработчикам пришлось извиниться за неприемлемое описание одного из персонажей игры.

Сегодня, 10 ноября, состоялся релиз Assassin’s Creed Valhalla. Новый экшн про викингов и древний орден убийц от студии Ubisoft получил 82 балла на агрегаторе Metacritic. Однако некоторые журналисты обвинили авторов Valhalla в эйблизме – дискриминации людей с инвалидностью.

Камнем преткновения стало описание одного из персонажей, который ведет охоту за главным героем игры. Журналистка Кортни Крэйвен на своей странице в Twitter пожаловалась, что разработчики некорректно описали персонажа.

"Ужасно обгоревшая в детстве, Eorforwine напугана тем, что кто-то увидит ее изуродованное лицо. Из-за этого она выражает в насилии свою ярость", – из описания персонажа в AC: Valhalla.

Крэйвен отметила, что не написала об этом в своем обзоре игры, но подчеркнула, что подобное описание персонажа неприемлемо. Так как является слишком банальным сюжетным приемом, в котором физические различия становятся задатками для антагониста, что само по себе выглядит эйблизмом.

"Я не включила это в свой обзор Assasin's Creed Valhalla, но все равно это важно. Привожу описание персонажа из игры. Говорить так совершенно неприемлемо. Сценаристы игры должны были сделать это лучше", – написала Кортни Крэйвен.

Многие комментаторы под постом не согласилось с журналисткой. Пользователи подчеркнули, что это всего лишь игра, и что в реальной жизни так никто не относится к людям. Некоторые заметили, что журналистка обвинила авторов в эйблизме из-за описания одного персонажа, в то время как вся игра посвящена викингам, которые грабят и убивают людей.

Однако на обвинения ответила и сама Ubisoft. Студия извинилась за непреднамеренное использование эйблизма и пообещала в ближайшем обновлении исправить описание персонажа.

"Спасибо за то, что указали на это. Мы извиняемся за непреднамеренный эйблизм в этом описании. Мы исправим текст в ближайшем обновлении", – заявили в Ubisoft.

О чем Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla – это новая часть серии стелс-экшенов о древнем ордене ассасинов от компании Ubisoft.

Действие игры разворачивается в 873 году во времена завоеваний викингов.

Игроку предстоит взять на себя роль воина Эйвора, который вместе со своим кланом отправляется от берегов Норвегии к землям Англии.

Клану Эйвора противостоят лидеры четырех англо-саксонских королевств: Уэссекса, Нортумбрии, Восточной Англии и Мерсии во главе с Альфредом Великим.

В Valhalla будет продолжена сюжетная линия Лейлы Хассан – героини из предыдущих частей серии.

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Автор: Сергей Коршунов