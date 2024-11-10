Не все деньги ушли на производство, отмечает шоураннер.

Недавно появилась информация, что на производство двух сезонов экранизации League of Legends, "Аркейн", ушло около 250 миллионов долларов. Это делает проект самым дорогим мультсериалом за всю историю.

Создатели мультсериала Кристиан Линке и Алекс Йи дали интервью Games Radar, в котором рассказали о нюансах этой суммы, а также куда ушёл бюджет.

В первую очередь Линке обозначил, что цифра в 250 миллионов не совсем верная, в эту суму входят средства, заложенные на маркетинг и продвижение сериала, а это уже деньги не самого Arcane. Кристиан отметил, что по законам кинематографа, рекламный бюджет должен составлять минимум 50% от бюджета на производство: "Если вы потратили на что-то десятки или сотни миллионов долларов, вы хотите, чтобы люди увидели это."

Видео дня

Однако "Аркейн" всё ещё очень дорогой проект. Целью аниматоров была создать мультсериал, который по детализации и качеству картинки не уступал бы полнометражным мультфильмам, поделился Линке.

Второй шоураннер Алекс Йи отметил, что по продолжительности Arcane получился как несколько мультфильмов, и по сравнению со средствами, которые бы пришлось вложить в производство стольких полнометражек, то экранизация League of Legends получилась очень дешёвой.

Создатели рассказали, что весь бюджет ушёл на талантливых профессионалов: "У нас есть актеры озвучивания, где мы действительно старались найти великих талантов. У нас есть художники, которым мы хотели дать время, чтобы они смогли внести свои штрихи." В конце концов, вложенные деньги - это отражение количества усилий, которые команда потратила на сериал, подытожил Йи.

Премьера второго сезона "Аркейн" состоялась 9 ноября. На Netflix вышли первые три серии, каждые две недели платформа будет выпускать по три эпизода. На данный момент, у сериала 100% рейтинга на агрегаторе оценок Rotten Tomatoes.

Ранее Алекс Йи поделился, что он потратил около 27 часов на написание финальной реплики во втором сезоне Arcane. Сценарист просто не знал, какими словами можно закончить такой сериал.

Вас также могут заинтересовать новости: