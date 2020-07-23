Анонсирована новая часть ролевого экшена Fable

Игра станет началом новой франшизы.

Студия Playground Games анонсировала продолжение ролевого экшена Fable. Игра станет началом новой франшизы.

Новую Fable без номера и подзаголовка разработчики представили на трансляции Xbox Game Showcase.

Трейлер Fable

Fable выйдет на Xbox Series X и ПК, а также станет доступна на релизе подписчикам сервиса Xbox Game Pass. Дату выхода игры разработчики не сообщили.

Напомним, предыдущая часть серии – Fable III вышла 10 лет назад на Xbox 360. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 80 баллов от критиков и 6,6 балла от пользователей.

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