Анонсирована новая часть ролевого экшена Fable
20:52, 23 июля 2020Игры
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Игра станет началом новой франшизы.
На релизе Fable будет доступна подписчикам сервиса Game Pass / скриншот из трейлера
Студия Playground Games анонсировала продолжение ролевого экшена Fable. Игра станет началом новой франшизы.
Новую Fable без номера и подзаголовка разработчики представили на трансляции Xbox Game Showcase.
Трейлер Fable
Fable выйдет на Xbox Series X и ПК, а также станет доступна на релизе подписчикам сервиса Xbox Game Pass. Дату выхода игры разработчики не сообщили.
Напомним, предыдущая часть серии – Fable III вышла 10 лет назад на Xbox 360. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 80 баллов от критиков и 6,6 балла от пользователей.
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