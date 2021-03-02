Действия шутера Aliens: Fireteam развернется спустя 23 года после событий третьей части "Чужого".

Студия Cold Iron Studios представила игру Aliens: Fireteam – кооперативный шутер по мотивам кинофраншизы "Чужой". Игра выйдет этим летом на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и консоли прошлого поколения.

В Steam уже появилась страница игры.

Трейлер Aliens: Fireteam

Подробности Aliens: Fireteam

Действия игры развернутся спустя 23 года после событий фильма "Чужой 3". По сюжету космический корабль Endeavor получил сигнал бедствия из дальних колоний, и отправился на помощь.

Aliens: Fireteam рассчитана на кооператив для трех человек.

У игроков будет на выбор 5 классов персонажей: стрелок, подрывник, техник, медик и разведчик.

В распоряжении бойцов 30 видов оружия, которое можно модифицировать.

В игре будет 20 видов противников. Среди них 11 различных ксеноморфов и андроиды компании "Вейланд-Ютани".

Разработчики обещают, что в Aliens: Fireteam будет четыре сюжетные кампании.

Напомним, последней успешной игрой по вселенной "Чужого" был хоррор Alien: Isolation. Он рассказывал историю дочери Эллен Рипли, главной героини фильмов, которая отправилась на космическую станцию "Севастополь" в поисках матери.

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Автор: Сергей Коршунов