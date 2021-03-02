Релиз Aliens: Fireteam состоится этим летом / фото Cold Iron Studios
Студия Cold Iron Studios представила игру Aliens: Fireteam – кооперативный шутер по мотивам кинофраншизы "Чужой". Игра выйдет этим летом на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и консоли прошлого поколения.
В Steam уже появилась страница игры.
Трейлер Aliens: Fireteam
Подробности Aliens: Fireteam
- Действия игры развернутся спустя 23 года после событий фильма "Чужой 3". По сюжету космический корабль Endeavor получил сигнал бедствия из дальних колоний, и отправился на помощь.
- Aliens: Fireteam рассчитана на кооператив для трех человек.
- У игроков будет на выбор 5 классов персонажей: стрелок, подрывник, техник, медик и разведчик.
- В распоряжении бойцов 30 видов оружия, которое можно модифицировать.
- В игре будет 20 видов противников. Среди них 11 различных ксеноморфов и андроиды компании "Вейланд-Ютани".
Разработчики обещают, что в Aliens: Fireteam будет четыре сюжетные кампании.
Напомним, последней успешной игрой по вселенной "Чужого" был хоррор Alien: Isolation. Он рассказывал историю дочери Эллен Рипли, главной героини фильмов, которая отправилась на космическую станцию "Севастополь" в поисках матери.