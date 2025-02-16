Девора Уайлд даже не знала кого озвучивала, тогда все персонажи носили кодовые имена.

Девора Уайлд, чей голос сделал Лаэзель одной из самых запоминающихся героинь Baldur’s Gate 3, изначально пробовалась на несколько ролей. В интервью GINX она рассказала, что могла озвучить Шадоухарт, Карлах и даже Астариона.

По словам актрисы, кастинг был организован так, что персонажи разделялись по расам, но настоящие имена скрывались: "Гитьянки называли странниками плана, тифлингов - дьявольским отродьем. Полуэльф, дроу... Я просто пробовалась на всех, потому что понятия не имела, о чём идёт речь".

Её прослушивание на роль Лаэзель заняло всего 45 секунд. Причём запись требовали в формате видео, чтобы была видна верхняя часть тела, это было необходимо для последующей работы с захватом движений: "Я слышала про motion-capture, но моя единственная ассоциация - это Энди Серкис в "Властелине колец". Я просто знала, что там какие-то точки и костюмы".

Видео дня

Несмотря на столь короткое прослушивание, именно Уайлд утвердили практически сразу, в отличие от других актёров, прошедших через несколько этапов отбора: "Я довольно быстро узнала, что получила роль. Но понятия не имела, о каком проекте идёт речь, насколько он крупный, что мой персонаж главный и даже что это гитьянки".

Ранее актёр Астариона Нил Ньюбон рассказывал, что очень хотел поработать над фанатским модом для Fallout 4 - Fallout: London, но разработчики модификации игнорировали актёра полтора года.

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