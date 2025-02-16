Девора Уайлд, чей голос сделал Лаэзель одной из самых запоминающихся героинь Baldur’s Gate 3, изначально пробовалась на несколько ролей. В интервью GINX она рассказала, что могла озвучить Шадоухарт, Карлах и даже Астариона.
По словам актрисы, кастинг был организован так, что персонажи разделялись по расам, но настоящие имена скрывались: "Гитьянки называли странниками плана, тифлингов - дьявольским отродьем. Полуэльф, дроу... Я просто пробовалась на всех, потому что понятия не имела, о чём идёт речь".
Её прослушивание на роль Лаэзель заняло всего 45 секунд. Причём запись требовали в формате видео, чтобы была видна верхняя часть тела, это было необходимо для последующей работы с захватом движений: "Я слышала про motion-capture, но моя единственная ассоциация - это Энди Серкис в "Властелине колец". Я просто знала, что там какие-то точки и костюмы".
Несмотря на столь короткое прослушивание, именно Уайлд утвердили практически сразу, в отличие от других актёров, прошедших через несколько этапов отбора: "Я довольно быстро узнала, что получила роль. Но понятия не имела, о каком проекте идёт речь, насколько он крупный, что мой персонаж главный и даже что это гитьянки".
Ранее актёр Астариона Нил Ньюбон рассказывал, что очень хотел поработать над фанатским модом для Fallout 4 - Fallout: London, но разработчики модификации игнорировали актёра полтора года.