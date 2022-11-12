Разработчики опубликовали большое видео с показом многих элементов игры.

Студия Avalanche Software и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовали очередную продолжительную демонстрацию Hogwarts Legacy. В ролике показали много игрового процесс с комментариями разработчиков. Сюда относится исследование Хогвартса, выполнение заданий, участие в разных активностях и прочее.

Видео начинается с создания персонажа. Avalanche Software подготовила много версий разных элементов внешности — от глаз и прически до формы тела и одежды. Пользователи смогут создать волшебника, который им понравится.

Затем в ролике демонстрируется исследование Хогвартса. Школа колдовства выглядит огромной и включает множество помещений. Во время изучения местности можно собирать спрятанные коллекционные предметы и выполнять испытания. Последние делятся на несколько категорий.

Некоторые из активностей тоже присутствуют в демонстрации. Например, во дворе главный герой пообщался с одной из учениц и взял задание, в котором требуется собирать летающие ключи. А в одной из комнат он поучаствовал в тренировке боевых способностей и защитных заклинаний.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и ПК. Позже игра заглянет на Nintendo Switch.

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