О чем будет продолжение, пока неизвестно.

На выставке PAX East 2023 актер Бен Прендергаст, известный благодаря роли Тюра в God of War Ragnarök, пообщался с фанатами. Он ответил на вопросы поклонников и сделал несколько важных намеков.

Сначала исполнитель упомянул о своем персонаже. Прендергаст сообщил: "Я скажу так: это не последний раз, когда вы видели Тюра". То есть герой появится в каком-либо из будущих произведений. Вероятнее всего, речь о дополнении к God of War Ragnarök. Такой вариант кажется наиболее очевидным, но есть еще одна версия — прямое продолжение.

Во время общения с фанатами Прендергаст подтвердил, что готовится новая игра в серии. По словам актера, он "знает немного, но не знает многого" о следующей God of War. Пользователи сразу вспомнили египетские татуировки на руке Тюра. Возможно, фанатов ждет путешествие в царство пирамид, где персонаж предстанет в новом образе.

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God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök стали Фрейя и Тор, а Тюра, судя по всему, сделали союзником протагониста.

В продолжении серии появились новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вышла 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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