Потери на $1 миллион. Как в EVE Online разразилась Вторая мировая война

Более 80 тысяч участников и две записи в Книге рекордов Гиннесса — вот такой впечатляющей статистикой способна похвастаться новая война в EVE Online. Из-за масштабов ее окрестили второй мировой в рамках игры. И если судить по уже состоявшимся битвам, то название вполне себя оправдывает. Почему начался конфликт в культовой ММО-игре – читайте в сегодняшнем материале УНИАН.

EVE Online можно смело назвать игрой-феноменом. Спустя семнадцать лет после выпуска она все еще считается одним из самых популярных космических симуляторов. Более того, проект исландской CCP Games порой очень громко заявляет о себе, привлекая внимание едва ли не всего геймерского сообщества. Случается такое, когда в EVE Online начинается новая война. Именно благодаря своим поразительным по масштабам конфликтам игра не утратила актуальности. Порой даже не верится, что подобное возможно в рамках интерактивных развлечений. Тысячи пользователей сходятся в сражениях и превращают корабли соперников, которые строились не один месяц, в груду космического металлолома.

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Каждое мировое столкновение альянсов в EVE Online затмевало предыдущее своей грандиозностью. Но похоже, этой традиции суждено нарушиться. В сентябре прошлого года в игре началась война, которую уже прозвали местной Второй мировой. За четыре месяца она успела попасть в Книгу рекордов Гиннесса и отметиться колоссальным ущербом в размере более 1 миллиона реальных долларов. Именно столько реальных средств участники конфликта вложили в постройку уничтоженных во время битв кораблей. Редакция УНИАН обратила внимание на эту невероятную войну и решила рассказать о ней все самое интересное.

Кто прав, а кто — виноват

Сложно поверить, но текущая война в EVE Online разразилась из-за ссоры между двумя влиятельными игроками из альянса Goonswarm — ведущей силы в объединении The Imperium. В 2014 году пост командующего флотом клана занимал пользователь под псевдонимом Vily. Он успешно справлялся с этой должностью в течение четырех или пяти лет, пока его не вызвали на военные сборы. Парень предупредил лидера Goonswarm Алекса The Mittani Джантурко, что несколько месяцев не сможет заходить в EVE Online.

И все было, вроде бы, хорошо, пока Vily не вернулся. Зайдя в игру, командующий флотом обнаружил, что прежний пост больше ему не принадлежит. От его услуг решили попросту отказаться, и тогда парень пригрозил своему главе Алексу Джантурко.

"Хорошо. Если ты собираешься игнорировать вклад, который я внес за четыре или пять лет, то я займусь чем-нибудь еще в другом месте. И я с удовольствием разнесу тебя, если ты продолжишь играть в EVE Online", — сказал Vily.

Такие угрозы в многопользовательских проектах отнюдь не редкость, но случай Vily уникален. За последние пять лет он заново выстроил карьеру в проекте CCP Games. Игрок сумел получить должность командующего флотом Test Alliance Please Ignore – одного из двух сильнейших альянсов в коалиции PAPI. После этого он начал реализовывать обещание уничтожить Алекса Джантурко.

В сентябре прошлого года Vily отправил своему бывшему руководителю послание с объявлением войны. И уже тогда стало понятно: грядет конфликт, которого еще не видело сообщество EVE Online.

С 2016 года в проекте CCP Games царил мир, что позволило ведущим альянсам постепенно накапливать силы и увеличивать собственный флот. Их армии разрослись до невиданных масштабов. Только вдумайтесь: на стороне PAPI выступили 52 тысячи игроков, а на защиту The Imperium и Goonswarm встали 29 тысяч. Эта статистика показывает соотношение сил по состоянию на сентябрь 2020 года, а ведь позже к войне присоединились новые пользователи. Думаю, дальше не стоит объяснить, почему ее окрестили Второй мировой в рамках EVE Online.

Все рекорды побиты

Чтобы организоваться и скоординироваться с союзниками, PAPI понадобился примерно месяц. За это время The Imperium кое-как подготовился к защите и попытался призвать бывших членов альянса обратно на службу. В середине октября нападающие перешли в решительное наступление. Они вторглись в столицу региона Delve, который находился под контролем Goonswarm. На штурм PAPI прилетела с двумя боевыми станциями класса Keepstar. Это, по сути, местные «Звезды смерти», если проводить сравнение по силе. Чтобы возвести хотя бы одну из них, нужно потратить много ресурсов и реальных средств. Здесь же отметим, что для создания мощных кораблей в EVE Online нужно вкладывать деньги, поэтому не стоит удивляться дальнейшей долларовой статистике в материале.

Пока одна Keepstar отвлекала внимание врагов, другая устанавливала контроль над столицей. Командующему флотом The Imperium Ашеру Элиасу пришлось в той битве очень нелегко. Ему довелось сначала уничтожить одну боевую станцию врагов, а потом переключиться на вторую. В результате цель была достигнута, но какой ценой. Баталия лишила The Imperium множества ресурсов, поэтому PAPI осталась фаворитом в войне, несмотря на потерю обеих Keepstar.

Описанное сражение длилось 14 часов подряд и установило сразу два мировых рекорда – по общему количеству игроков в битве и по числу одновременных участников. Показатели 8825 (11258 аккаунтов) и 6557 человек соответственно были записаны в Книгу рекордов Гиннесса. Из-за масштабов происходящего разработчики замедлили время в EVE Online в десять раз. В противном случае битва непременно привела бы к падению серверов.

Затишье перед бурей

После схватки за столицу Delve обоюдный ущерб участников войны составил $700 тысяч. А ведь конфликт только начался и ни одна из сторон не собиралась отступать. Спустя несколько дней в секторе YZ9-F6 уже упомянутого региона произошло еще одно сражение. Оно получилось куда менее масштабным, но тут интересно другое.

Ашер Элиас разработал план операции Enho, согласно которому The Imperium должен был хитростью одолеть PAPI в назревающем столкновении. Главнокомандующий флотом объединения хотел быстро доставить в YZ9-F6 двадцать титанов — самых дорогих и мощных кораблей в EVE Online — с оружием судного дня на борту. Этот класс орудий отличается способностью наносить десятки тысяч урона разного типа за несколько секунд. На титанах The Imperium были установлены бозонные генераторы, которые относятся к этой категории. В общем один залп мог бы уничтожить врагов, но кое-что пошло не так.

Элиас планировал произвести высадку штурмовой бригады сразу после того, как силы PAPI выйдут из варп-пространства. Это ему удалось сделать благодаря тщательной подготовке, а вот дальше вмешались непредвиденные обстоятельства. Из-за скопления боевых суден в YZ9-F6 время на сервере замедлилось на 10%. По словам Элиаса, это нивелировало примерно 70% урона из оружия судного дня. В результате PAPI смогла развернуть свои титаны с дредноутами и нанесла сокрушительный удар The Imperium. Все двадцать титанов, которые использовались для засады, были уничтожены. Операция Enho могла бы войти в историю, но технические неполадки все испортили. Даже руководители PAPI признали, что при идеальном исполнении плана Элиаса они бы проиграли сражение.

Настоящая резня

До декабря PAPI и The Imperium не вступали в крупномасштабные противостояния. Нападающие штурмовали крепости защитников, но как-то без особого энтузиазма. А перед католическим Рождеством обе стороны конфликта и вовсе заключили временное перемирие. Но почти сразу после праздника EVE Online содрогнулась от очередного крупного сражения — «Резни в M2-XFE». Такое название битва получила не случайно, ведь она отметилась рекордами по обоюдному ущербу и количеству уничтоженных титанов.

Столкновение состоялось ночью 30 декабря. PAPI удерживала инфраструктурный хаб в системе M2-XFE и установила специальные глушители, чтобы нарушить работу варп-двигателей вражеских кораблей. Все это было подготовкой к штурму Keepstar, принадлежащей The Imperium в упомянутом секторе. Защитники совместными силами уничтожили глушители, а установка новых потребовала времени. В результате соперники начали стягивать в M2-XFE свои флотилии. Основной действующей силой в сражении были титаны, которые внезапно превратились в расходный материал.

Сначала инициатива была за PAPI, но потом The Imperium перешел в контрнаступление и выиграл по количеству уничтоженных кораблей. Защитники потеряли 123 титана, а разрушили 128. Но нападающие все же достигли первоначальной цели — установили новые глушители. Именно поэтому «Резню в M2-XFE», которая обошлась двум сторонам конфликта в $347 тысяч, принято считать ничьей.

Что теперь?

На текущий момент PAPI и The Imperium выясняют отношения в мелких стычках. Чаще всего они вспыхивают в секторах 1DQ1-A и M2-XFE — двух самых оспариваемых точках. По мнению экспертов, защитники вряд ли смогут удерживать их вечно, хотя недавно они и победили в небольшой драке.

Тем временем боевые действия также начались в 1-SMEB, куда внезапно ворвались корабли класса карриер и суперкарриер под управлением пилотов PAPI. Они начали атаковать Keepstar The Imperium, а объединение даже не предприняло никаких попыток защитить свою боевую станцию. Но если смотреть глобально, то ситуация осталась прежней: PAPI усиливает давление, а ее враг обороняется и изредка успешно контратакует, отнимая контроль над отдельными секторами.

Вторая мировая в EVE Online продолжается и закончится она, лишь когда одна из сторон морально истощится. Такое мнение выразила менеджер по связям с сообществом CCP Games Джессика Кеньон.

"Почти каждый конфликт, который я видела в игре, никогда не сводился к окончанию кораблей, денег и остальных ресурсов. В каком-то смысле это всегда социальная победа, потому что моральный дух одной из сторон когда-нибудь сломается", — Джессика Кеньон.

Назар Степорук

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