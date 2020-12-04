Бонусом парню подарили компьютер стоимостью $5 тысяч.

Игрок в Fortnite, 8-летний Джозеф Дин, подписал контракт с американской профессиональной киберспортивной командой Team 33. В дополнение он получил новый компьютер стоимостью $5 тысяч и денежный бонус в размере $33 тысячи.

Джозеф под ником 33 Gosu с 6 лет тренировался с киберспортсменами, сообщают представители Team 33 в своем пресс-релизе.

"Это сбывшаяся мечта! В то время как многие другие команды не воспринимали меня всерьез из-за моего юного возраста, Team 33 нашла меня через Fortnite и дала возможность ежедневно тренироваться и учиться с игроками организации. Я так рад, что стал официальным членом команды", – добавил Джозеф.

Сооснователь Team 33 Тайлер Галлахер рассказал, что последние несколько лет команда тайно искала себе новые таланты. И теперь он доволен, что им удалось официально подписать контракт с Джозефом.

"Будущее за молодыми игроками. И мы хотим начать обучать их как можно раньше", – заявил он.

Галлахер подчеркнул, что Джозеф, тренируясь с игроками каждый день, проявил невероятное упорство и преданность команде.

Это далеко не первый случай, когда профессиональные киберспортивные команды подписывают контракты с молодыми игроками. Так в начале этого года 14-летний Илья m0NESY Осипов стал участником состава NAVI Junior по CS:GO. Из-за возрастных ограничений он пока не может выступать на турнирах, но благодаря постоянным тренировкам с командой он получает нужные знания и набирается опыта.

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Автор: Сергей Коршунов