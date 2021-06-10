Финал чемпионата "Время танков" пройдет в эти выходные.

В эти выходные, 12 и 13 июня, состоится финал ежегодного киберспортивного онлайн-турнира "Время танков". Для участия в чемпионате зарегистрировалось 169910 геймеров. Из них 33363 игрока из Украины.

Как рассказали в Wargaming, количество участников турнира "Время танков" выросло почти в три раза по сравнению с прошлым годом, когда свои заявки подали 58 тысяч человек.

"Для нас такое количество желающих стало приятной неожиданностью. Это говорит о том, что турнир привлекает все больше внимания со стороны игроков. Впереди нас ждет финальная стадия турнира и самые интересные сражения", — заявил региональный паблишинг-продюсер World of Tanks Евгений Криштапович.

Турнир проходил в 3 этапа. Позади остался командирский зачет и групповая стадия, после которой в плей-офф вышли 32 команды. В финале их ждут сражения по системе Single Elimination (навылет). Победит та команда, которая выиграет все матчи стадии плей-офф.

Среди наград, которые достанутся каждому члену команды-победителя, будут гарнитуры, твердотельные накопители, смарт-часы и мощные игровые ноутбуки.

Посмотреть трансляцию матчей можно будет на официальном YouTube-канале World of Tanks.

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Автор: Сергей Коршунов