Фильм выйдет 31 марта 2023 года на Apple TV+.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил первый трейлер фильма "Тетрис" (Tetris) о разработке культовой видеоигры.

В центре сюжета этой биографической драмы, основанной на реальных событиях, окажется нидерландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс, который в середине 1980-х годов отправится в Советский Союз, чтобы получить права на головоломку. Там он встретится с советским программистом Алексеем Пажитновым, который, собственно, и является автором игры.

Главную роль в "Тетрисе" исполнил британский актер Терон Эджертон, наиболее известный по фильмам из серии "Kingsman", а также роли Элтона Джона в байопике "Рокетмен".

Режиссером ленты выступил Джон С. Бэйрд ("Грязь", "Касс").

Фильм "Тетрис" выйдет 31 марта 2023 года на Apple TV+.

Историческая основа фильма

Видеоигра-головоломка Тетрис была создана в 1984 году российским программистом Алексеем Пажитновым вместе с коллегами в ОЦ Академии наук СССР в Москве. Так как он был сотрудником советского правительства, Пажитнов не получал гонорары.

Вскоре после выхода Тетриса в СССР, игрой заинтересовался нидерландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс, который решил получить права на игру. Для этого он поехал в Москву, где встретился с Пажитновым.

В 1991 году Пажитнов переехал в США, где он живет до сих пор. В 1996 году он основал компанию Tetris вместе с Хэнком Роджерсом и получил свой первый гонорар за разработку. Позже он работал над еще несколькими известными видеоиграми.

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