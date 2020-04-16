Следующей игрой Rockstar Games станет новая часть GTA - СМИ

После выхода Red Dead Redemption 2 студия внесла значительные изменения в работу.

Следующей игрой Rockstar Games станет новая часть серии Grand Theft Auto.

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Об этом в своем материале рассказал журналист издания Kotaku Джейсон Шрайер.

"План, который Rockstar Games разработала для следующей игры, новой части GTA, заключается в том, чтобы начать с релиза среднего размера (который по стандартам Rockstar все еще будет большой игрой) и дополнять его регулярными обновлениями", - пишет журналист.

Он также рассказал, что после выхода Red Dead Redemption 2 студия внесла значительные изменения в работу. В компании ввели гибкие графики, токсичные работники были уволены, а добросовестные сотрудники могут бесплатно посещать курсы повышения квалификации.

Напомним, один из сооснователей и творческий вице-президент Rockstar Games Дэн Хаузер покинул студию в марте 2020 года.