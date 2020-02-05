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Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер покидает компанию

10:20, 05 февраля 2020
Игры
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Сооснователь Rockstar Games покидает компанию / rockstargames.com

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Об этом сообщила в заявлении компания Take-Two Interactive. 

"После продолжительного перерыва, который начался весной 2019 года, творческий вице-президент Дэн Хаузер покинет Rockstar Games. Последним днем Дэна в должности будет 11 марта 2020 года. Мы очень благодарны за его вклад. Rockstar Games создала одни из самых высокооцененных и коммерчески успешных игровых миров, глобальное сообщество преданных фанатов и невероятно талантливую команду, которая продолжит работать над текущими и будущими проектами", - говорится в заявлении. 

Дэн Хаузер был сооснователем компании и ведущим сценаристом большинства ее игр, включая серии GTA и Red Dead.

Напомним, совместные продажи GTA 5 и Red Dead Redemption 2 составили 150 миллионов копий.

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