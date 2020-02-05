Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер покидает компанию

Дэн Хаузер был ведущим сценаристом большинства игр студии.

Один из сооснователей и творческий вице-президент Rockstar Games покинет студию в марте 2020 года.

Читайте такжеGTA 6 может выйти осенью 2021 года

Об этом сообщила в заявлении компания Take-Two Interactive.

"После продолжительного перерыва, который начался весной 2019 года, творческий вице-президент Дэн Хаузер покинет Rockstar Games. Последним днем Дэна в должности будет 11 марта 2020 года. Мы очень благодарны за его вклад. Rockstar Games создала одни из самых высокооцененных и коммерчески успешных игровых миров, глобальное сообщество преданных фанатов и невероятно талантливую команду, которая продолжит работать над текущими и будущими проектами", - говорится в заявлении.

Дэн Хаузер был сооснователем компании и ведущим сценаристом большинства ее игр, включая серии GTA и Red Dead.

Напомним, совместные продажи GTA 5 и Red Dead Redemption 2 составили 150 миллионов копий.