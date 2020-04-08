В The Crew 2 пройдут бесплатные выходные

Сыграть в аркадную гонку можно будет с 9 по 13 апреля

В игре The Crew 2 пройдут бесплатные выходные. Сыграть в аркадную гонку бесплатно можно будет на PS4 и ПК с 9 по 13 апреля.

Об этом разработчики сообщили на официальном сайте игры.

Сыграть бесплатно в The Crew 2 на ПК можно через онлайн-магазин Uplay. На PS4 игра будет доступна для скачивания в PS Store. Однако для доступа в мультиплеер игрокам потребуется подписка PS Plus.

Весь прогресс с бесплатных выходных сохранится в платной версии игры.

Также стоит отметить, что акция не будет доступна владельцам консоли Xbox One.

Трейлер The Crew 2

Что такое The Crew 2

The Crew 2 – это продолжение гоночной серии от французской студии Ivory Tower. Во второй части игроки получили возможность управлять не только автомобилями, но и другими видами транспортных средств, включая самолеты, мотоциклы и лодки. В игре представлено четыре различных региона, каждый из которых имеет свою собственную тему и стиль. Эти темы включают внедорожные, уличные, профессиональные гонки и фристайл. Пользователи смогут участвовать в различных соревнованиях, зарабатывая опыт, а также состязаться с другими игроками.