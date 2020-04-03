Для Darkest Dungeon выйдет новое дополнение под названием The Butcher's Circus

Игроки получат новую локацию, PvP-бои без правил, рейтинги и ранги.

Darkest Dungeon – пошаговая ролевая игра с элементами roguelike получит новое платное дополнение The Butcher's Circus.

Об этом на официальной странице игры в Twitter сообщили разработчики из студии Red Hook.

Главным нововведением дополнения станут PvP-бои, где игроки смогут сражаться друг с другом. Для этого можно будет собрать отдельный отряд героев, не рискуя основными персонажами игры. Кроме того, в Darkest Dungeon появятся рейтинги и ранги, возможность открывать элементы для создания собственного герба, а также гладиаторские украшения, которые могут переломить ход битвы.

Вместе с дополнением в игре появится и новая городская локация – Мрачный цирк.

Трейлер Darkest Dungeon

Что такое Darkest Dungeon

Darkest Dungeon – это пошаговая ролевая игра с элементами roguelike. Игрок управляет группой четырех искателей приключений, обследующих подземелья под старинным поместьем. В подземельях, которые генерируются случайным образом, герои должны искать фамильные реликвии и сокровища, а также сражаться с чудовищами. При этом каждый персонаж в игре обладает уникальным набором характеристик, недостатков и умений. Игроку нужно следить не только за здоровьем героев (они могут заболеть), но и за их психическим состоянием. Если персонаж сойдет с ума от страха, он может отказаться сражаться, начать бить своих напарников или наносить урон себе. По мере прохождения персонажей можно прокачивать, лечить от хронических болезней и исправлять их недостатки. К примеру, если один из персонажей алкоголик, он закроется в таверне и не захочет идти в рейд по подземельям. Но главная особенность игры в том, что персонажи здесь погибают навсегда. И если герой умер, то придется нанимать новичка и заново его прокачивать.

Дополнение The Butcher's Circus выйдет в мае. На данный момент его стоимость неизвестна.

Напомним, в прошлом году разработчики объявили о создании сиквела Darkest Dungeon.