Игра Imperator: Rome стала временно бесплатной

До 5 апреля в стратегию можно сыграть бесплатно в Steam.

Стратегия Imperator: Rome стала временно бесплатной. В игру от Paradox Development можно сыграть в Steam бесплатно до 5 апреля.

Такую акцию разработчики приурочили к выходу бесплатного обновления 1.4 под названием «Архимед». Оно добавило в игру государственные божества, святые места и священные сокровища, а также переработало систему лояльности.

Трейлер Imperator: Rome Archimedes Update

Что такое Imperator: Rome

Imperator: Rome – это глобальная стратегия от студии Paradox Development. Игра охватывает сразу несколько веков истории Древнего Рима: начиная с раздела империи Александра Македонского на востоке и заканчивая основанием Римской империи. В Imperator: Rome игроки будут заниматься управлением и развитием собственного молодого государства. В игре есть 3 формы правления: республика, монархия и племя. На карте Imperator: Rome расположены более 7 тысяч городов большей части Европы, Северной Африки, а также Западной, Центральной и Южной Азии.

Игра вышла в 2019 году на ПК. На агрегаторе рецензий Metacritic у Imperator: Rome 76 баллов от критиков и 4,6 – от игроков.

Также в Steam сейчас действует специальное предложение, в рамках которого можно приобрести игру Imperator: Rome со скидкой 50% – за 239 грн.