Из Dreams удалили Mario после жалобы Nintendo

Это первый случай, когда в Dreams удалили контент по просьбе правообладателя.

Из конструктора игр Dreams удалили модель персонажа Mario после жалобы Nintendo. Компания обратилась к разработчикам в связи с нарушением авторских прав.

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Об этом в своем аккаунте в Twitter рассказал пользователь игры под ником PieceOfCraft. Он сообщил, что созданную им модель персонажа Mario удалили из Dreams после жалобы Nintendo. Игрока об этом уведомил отдел по правовым и деловым вопросам европейского подразделения Sony Interactive Entertainment.

Это первый случай, когда в Dreams удалили контент по просьбе правообладателя. Ранее разработчики сообщали о том, что, если созданные игры пользователей будут нарушать авторские права, компания будет их убирать из Dreams.

Что такое Dreams

Dreams – это игра для PS4, которая позволяет пользователям создавать собственные игры. Dreams похожа на смесь социальной сети и площадки YouTube, где игроки могут познакомиться с проектами других пользователей, ставить лайки, подписываться, а также создавать и опубликовывать собственные игры.

В Dreams есть внутриигровой редактор, который позволяет делать игры абсолютно разных жанров – от платформеров и гонок до космических симуляторов и шутеров от первого лица.

Трейлер Dreams

С различными играми, созданными в Dreams можно ознакомиться на специальном сайте.