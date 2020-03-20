Гейб Ньюэлл высказался о конкуренции Steam и Epic Games Store

Глава Valve считает, что конкуренция между онлайн-площадками выгодна для всех.

Основатель и руководитель компании Valve Гейб Ньюэлл считает, что конкуренция между магазинами Steam и Epic Games Store выгодна для всех.

Об этом глава Valve, накануне выхода Half-Life: Alyx, рассказал в интервью журналу Edge.

В частности, Ньюэлл отметил, что борьба между двумя онлайн-магазинами для игр полезна в долгосрочной перспективе. Однако в краткосрочной – это может быть неприятно.

"Конкуренция игровых магазинов — это хорошо для всех. Она делает нас честнее, она делает всех честнее. Но в краткосрочной перспективе это неприятно. Однако в долгосрочной перспективе все выигрывают от дисциплины и вдумчивости. Это значит, что вы должны заниматься бизнесом, позволяя другим людям прийти и бросить вам вызов", - отметил Гейб.

Также основатель Valve выступил с критикой компании Apple, которая старается исключить конкуренцию и контролировать все.

"Если вы спросите нас, что страшнее — это будут люди, которым нравится модель Apple. Компания пытается взять все под свой контроль, а ее безликие бюрократы могут помешать вашему продукту выйти на рынок, если они этого захотят. Они создают магазины, которые сами по себе мешают софту выделяться за счет добавочной стоимости, и делают другие вещи в таком духе", - заявил Ньюэлл.

Напомним, новая игра от Valve – Half-Life: Alyx выйдет 23 марта в Steam. Игра предназначена только для шлемов виртуальной реальности, таких как Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и шлемов на Windows Mixed Reality. Предварительно загрузить игру можно уже сегодня.

Геймплей Half-Life: Alyx