"Один из лучших шутеров от первого лица": отзывы на игру Doom Eternal

Шутер хвалят за визуальную часть, динамичные бои и саундтрек.

Через два дня, 20 марта, состоится релиз игры Doom Eternal. Это продолжение перезапуска культового шутера от студии id Software. На агрегаторе рецензий Metacritic уже появились первые отзывы. На данный момент у игры 87 баллов из 100 от критиков.

Трейлер DoomEternal

В основном рецензенты хвалят новую игру от id Software. Авторы издания Video Games Chronicle остались довольны "невероятным металлическим саундтреком" игры. А портал TheSixthAxis в свою очередь оценил визуальную часть Eternal со "множеством завораживающих миров" и необычные предметы коллекционирования.

"Eternal не только устанавливает новую планку, но и ломает ее. Многие из лучших игр жанра FPS делают то, что уже было, но Doom Eternal делает то, чего не делала ни одна другая игра", - пишет портал TheSixthAxis.

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"В Doom Eternal быстрые и хаотичные бои, которые требуют, чтобы вы постоянно анализировали все, что происходит вокруг. И как только вы освоите ритм игры, то почувствуете себя убийцей демонов", - отмечает издание GameSpot.

"Doom Eternal – один из лучших шутеров от первого лица, в которые я играл за последние годы. Это превосходное усовершенствование выдающегося перезапуска 2016 года", - пишет автор издания IGN.

Не обошлось и без критики. Так авторы издания Eurogamer пожаловались на монотонность игры, ролевые элементы прокачки, скудные паттерны поведения врагов, а также раздражающие битвы с боссами, у которых слишком большой запас здоровья.

Пользовательские оценки появятся уже после релиза игры.

Напомним, Doom Eternal выйдет 20 марта на ПК, PS4, Xbox One и Google Stadia.

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