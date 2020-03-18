"Один из лучших шутеров от первого лица": отзывы на игру Doom Eternal
Через два дня, 20 марта, состоится релиз игры Doom Eternal. Это продолжение перезапуска культового шутера от студии id Software. На агрегаторе рецензий Metacritic уже появились первые отзывы. На данный момент у игры 87 баллов из 100 от критиков.
Трейлер DoomEternal
В основном рецензенты хвалят новую игру от id Software. Авторы издания Video Games Chronicle остались довольны "невероятным металлическим саундтреком" игры. А портал TheSixthAxis в свою очередь оценил визуальную часть Eternal со "множеством завораживающих миров" и необычные предметы коллекционирования.
"Eternal не только устанавливает новую планку, но и ломает ее. Многие из лучших игр жанра FPS делают то, что уже было, но Doom Eternal делает то, чего не делала ни одна другая игра", - пишет портал TheSixthAxis.
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"В Doom Eternal быстрые и хаотичные бои, которые требуют, чтобы вы постоянно анализировали все, что происходит вокруг. И как только вы освоите ритм игры, то почувствуете себя убийцей демонов", - отмечает издание GameSpot.
"Doom Eternal – один из лучших шутеров от первого лица, в которые я играл за последние годы. Это превосходное усовершенствование выдающегося перезапуска 2016 года", - пишет автор издания IGN.
Не обошлось и без критики. Так авторы издания Eurogamer пожаловались на монотонность игры, ролевые элементы прокачки, скудные паттерны поведения врагов, а также раздражающие битвы с боссами, у которых слишком большой запас здоровья.
Пользовательские оценки появятся уже после релиза игры.
Напомним, Doom Eternal выйдет 20 марта на ПК, PS4, Xbox One и Google Stadia.
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