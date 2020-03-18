В PS Store началась распродажа "Мега март" со скидками до 75%
10:41, 18 марта 2020Игры
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Новым "Предложением недели" стала Assassin’s Creed Odyssey.
Devil May Cry 5 / store.playstation.com
В PlayStation Store началась распродажа "Мега март". Скидки получили более 270 игр, комплектов и дополнений. Максимальный размер скидки составил 75% от первоначальной стоимости. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Самые интересные предложения:
- Resident Evil – 159 грн (скидка 75%)
- Dead Rising 2 – 159 грн (скидка 75%)
- Far Cry 5 – 499 грн (скидка 73%)
- Assassin's Creed Origins – 499 грн (скидка 73%)
- Banner Saga Trilogy – 649 грн (скидка 61%)
- Battlefield V и EA Sports UFC 3 (Bundle) – 799 грн (скидка 60%)
- Dark Souls Remastered – 499 грн (скидка 58%)
- Lego Marvel's Avengers – 499 грн (скидка 58%)
- Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 649 грн (скидка 53%)
- Dead by Daylight: Special Edition – 499 грн (скидка 52%)
- Dying Light: The Following – 324 грн (скидка 50%)
- Resident Evil 2 Deluxe Edition – 799 грн (скидка 46%)
- Devil May Cry 5 Deluxe Edition (with Red Orbs) – 799 грн (скидка 46%)
- Doom и Wolfenstein II (Bundle) – 879 грн (скидка 46%)
- Soulcalibur VI – 799 грн (скидка 46%)
- Watch Dogs 2 – 959 грн (скидка 40%)
- Overcooked! 2 – 499 грн (скидка 37%)
- Bloodborne – 419 грн (скидка 35%)
- Far Cry Primal – 399 грн (скидка 33%)
- Pillars of Eternity II: Deadfire (Ultimate Edition) – 1199 грн (скидка 33%)
- Civilization VI Expansion bundle – 1063 грн (скидка 24%)
- Uncharted: Lost Legacy – 419 грн (скидка 23%)
С полным списком предложений можно ознакомиться здесь. Распродажа продлится до 2 апреля.
Кроме того, в PS Store также стартовала акция "Предложение недели", в рамках которой можно получить Assassin’s Creed Odyssey со скидкой в 64% – за 683 грн. Скидка будет действительна до 26 марта.
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