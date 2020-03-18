В PS Store началась распродажа "Мега март" со скидками до 75%

Новым "Предложением недели" стала Assassin’s Creed Odyssey.

В PlayStation Store началась распродажа "Мега март". Скидки получили более 270 игр, комплектов и дополнений. Максимальный размер скидки составил 75% от первоначальной стоимости. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Resident Evil – 159 грн (скидка 75%)

Dead Rising 2 – 159 грн (скидка 75%)

Far Cry 5 – 499 грн (скидка 73%)

Assassin's Creed Origins – 499 грн (скидка 73%)

Banner Saga Trilogy – 649 грн (скидка 61%)

Battlefield V и EA Sports UFC 3 (Bundle) – 799 грн (скидка 60%)

Dark Souls Remastered – 499 грн (скидка 58%)

Lego Marvel's Avengers – 499 грн (скидка 58%)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 649 грн (скидка 53%)

Dead by Daylight: Special Edition – 499 грн (скидка 52%)

Dying Light: The Following – 324 грн (скидка 50%)

Resident Evil 2 Deluxe Edition – 799 грн (скидка 46%)

Devil May Cry 5 Deluxe Edition (with Red Orbs) – 799 грн (скидка 46%)

Doom и Wolfenstein II (Bundle) – 879 грн (скидка 46%)

Soulcalibur VI – 799 грн (скидка 46%)

Watch Dogs 2 – 959 грн (скидка 40%)

Overcooked! 2 – 499 грн (скидка 37%)

Bloodborne – 419 грн (скидка 35%)

Far Cry Primal – 399 грн (скидка 33%)

Pillars of Eternity II: Deadfire (Ultimate Edition) – 1199 грн (скидка 33%)

Civilization VI Expansion bundle – 1063 грн (скидка 24%)

Uncharted: Lost Legacy – 419 грн (скидка 23%)

С полным списком предложений можно ознакомиться здесь. Распродажа продлится до 2 апреля.

Кроме того, в PS Store также стартовала акция "Предложение недели", в рамках которой можно получить Assassin’s Creed Odyssey со скидкой в 64% – за 683 грн. Скидка будет действительна до 26 марта.

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