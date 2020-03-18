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В PS Store началась распродажа "Мега март" со скидками до 75%

10:41, 18 марта 2020
Игры
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Devil May Cry 5 / store.playstation.com

В PlayStation Store началась распродажа "Мега март". Скидки получили более 270 игр, комплектов и дополнений. Максимальный размер скидки составил 75% от первоначальной стоимости. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

  • Resident Evil – 159 грн (скидка 75%)
  • Dead Rising 2 – 159 грн (скидка 75%)
  • Far Cry 5 – 499 грн (скидка 73%)
  • Assassin's Creed Origins – 499 грн (скидка 73%)
  • Banner Saga Trilogy – 649 грн (скидка 61%)
  • Battlefield V и EA Sports UFC 3 (Bundle) – 799 грн (скидка 60%)
  • Dark Souls Remastered – 499 грн (скидка 58%)
  • Lego Marvel's Avengers – 499 грн (скидка 58%)
  • Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 649 грн (скидка 53%)
  • Dead by Daylight: Special Edition – 499 грн (скидка 52%)
  • Dying Light: The Following – 324 грн (скидка 50%)
  • Resident Evil 2 Deluxe Edition – 799 грн (скидка 46%)
  • Devil May Cry 5 Deluxe Edition (with Red Orbs) – 799 грн (скидка 46%)
  • Doom и Wolfenstein II (Bundle) – 879 грн (скидка 46%)
  • Soulcalibur VI – 799 грн (скидка 46%)
  • Watch Dogs 2 – 959 грн (скидка 40%)
  • Overcooked! 2 – 499 грн (скидка 37%)
  • Bloodborne – 419 грн (скидка 35%)
  • Far Cry Primal – 399 грн (скидка 33%)
  • Pillars of Eternity II: Deadfire (Ultimate Edition) – 1199 грн (скидка 33%)
  • Civilization VI Expansion bundle – 1063 грн (скидка 24%)
  • Uncharted: Lost Legacy – 419 грн (скидка 23%)

С полным списком предложений можно ознакомиться здесь. Распродажа продлится до 2 апреля.

Кроме того, в PS Store также стартовала акция "Предложение недели", в рамках которой можно получить Assassin’s Creed Odyssey со скидкой в 64% – за 683 грн. Скидка будет действительна до 26 марта.

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Теги: #PS Store