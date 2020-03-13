В Overwatch началось событие с архивными заданиями

Событие "Архивы Overwatch" продлится до 2 апреля.

В многопользовательском онлайн-шутере Overwatch стартовало новое событие, которое даст возможность игрокам заново пройти старые сюжетные задания.

Об этом студия Blizzard сообщила на официальном сайте игры.

Трейлер "Архивы Overwatch"

В рамках ивента "Архивы Ovwrwatch" игроки могут перепройти миссии "Мятеж", "Возмездие" и "Предчувствие бури". Каждую неделю задания будут получать новые испытания, которые повысят их сложность.

Так наградой за первое прохождение каждого задания станет архивный контейнер с новыми легендарными обликами, лучшими моментами матча, эмоциями и граффити по мотивам истории Overwatch.

Кроме того, игроки получат награды за победы в режимах "Быстрая игра", "Соревновательная игра" и "Аркада".

Событие "Архивы Overwatch" продлится до 2 апреля.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 31 персонаж.

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