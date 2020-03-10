Страница Horizon Zero Dawn появилась в Steam

В PlayStation подтвердили выход игры на ПК.

Эксклюзивный экшн для PS4 – Horizon Zero Dawn все-таки выйдет на ПК. Страница игры c подзаголовком Complete Edition уже появилась в магазине цифровой дистрибуции Steam.

Информацию о выходе Horizon Zero Dawn на ПК в блоге PlayStation подтвердил и Герман Хульст – глава Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

«Думаю, что очень важно как-то по-новому знакомить как можно больше людей с PlayStation, показывать им, что они упускают. И хочу успокоить некоторых: ПК-релиз одной AAA-игры от внутренней студии Sony не обязательно значит, что все игры теперь будут выходить на ПК. Мне кажется, что Horizon Zero Dawn просто оказалась очень подходящей игрой в этом конкретном случае. У нас нет планов на то, чтобы выпускать игры на PS и ПК одновременно. Все таки самое главное для нас — это наша собственная платформа», - отметил глава SIE Worldwide Studios.

О чем Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn – это эксклюзивная игра для PS4 от студии Guerrilla Games. Сюжет развивается в мире будущего, где человечество вернулось к первобытно-общинному строю, а хозяевами планеты стали роботы-динозавры. Главная героиня, Элой, долгие годы провела в изоляции, но все же решилась отправиться в полные опасности путь, чтобы узнать, что поставило некогда развитое человечество на грань выживания.

Трейлер Horizon Zero Dawn

Напомним, недавно появилась неподтвержденная информация, о том, что студия Guerrilla Games разрабатывает сиквел Horizon Zero Dawn. Вторая часть игры выйдет предположительно в 2021 году на консоли нового поколения Playstation 5.

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