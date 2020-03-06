Игра Ghost of Tsushima выйдет на PlayStation 26 июня

Sony представила новый трейлер игры с отрывками из кат-сцен.

Sony сообщила, что игра Ghost of Tsushima выйдет 26 июня 2020 года на PlayStation 4.

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Компания также поделилась новым трейлером игры, в котором показали отрывки из кат-сцен, а также несколько геймплейных вставок.

В онлайн-магазине PlayStation Store можно оформить предзаказ игры и получить аватар с Дзином, цифровой мини-саундтрек с музыкой из игры и динамическую тему с Дзином для PlayStation 4.

Ghost of Tsushima - игра в жанре приключенческий экшн с открытым миром, разрабатываемая компанией Sucker Punch Productions. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию.

Напомним, в Mortal Kombat 11 стартовали бесплатные выходные. До 9 марта все владельцы консолей PS4 и Xbox One могут опробовать файтинг, не приобретая его.

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