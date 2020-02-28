Дополнение под название Guns, Love, and Tentacles выйдет 26 марта.

Игра Borderlands 3 появится в Steam 13 марта, спустя полгода после релиза на платформе Epic Games.

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Владельцы копий на любой из площадок смогут играть вместе, однако эту функцию будут дорабатывать уже после запуска.

Кроме того, на выставке PAX East в Бостоне анонсировали новое дополнение Guns, Love, and Tentacles, которое выйдет 26 марта в Steam и EGS. Оно будет посвящено свадьбе Алистера Хаммерлока и Уэйнрайта Джейкобса. В игре появятся новые враги, оружие и косметические предметы.

Borderlands 3 - игра в жанре шутера от первого лица с элементами RPG, разработанная американской студией Gearbox Software. Выход игры состоялся 13 сентября 2019 года на ПК (Microsoft Windows), PlayStation 4 и Xbox One.

Напомним, в магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала распродажа игр серии шутеров Doom. Акция продлится до 2 марта.

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