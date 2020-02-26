В Steam началась распродажа игр серии Doom

Все части игры получили скидку до 70%.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала распродажа игр серии шутеров Doom. Акция продлится до 2 марта.

Так на распродаже можно приобрести Doom (2016) за 186 грн. Игра стала удачным перезапуском франшизы. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила положительные отзывы. Критики поставили ПК-версии Doom (2016) 85 баллов, а игроки – 8,5.

Трейлер Doom 2016

В акции также участвует Doom VFR. Это игра для шлемов виртуальной реальности. Игровой процесс похож на геймплей Doom (2016). Это шутер от первого лица, в котором нужно сражаться с демонами на Марсе. Игрок может перемещаться на короткие дистанции с помощью рывков или на большие — с помощью телепортации. Противников можно уничтожать как из стрелкового оружия, так и с помощью бензопилы и телефрага — уничтожения противника при помощи телепортации. На распродаже в Steam шутер Doom VFR можно получить за 234 грн.

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Кроме того, на распродаже в Steam можно приобрести все три классические части Doom со скидкой 70%.

Напомним, следующая часть серии – Doom Eternal выйдет 20 марта 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже релиз игры состоится и на Nintendo Switch. События игры будут происходить не только на Марсе и его спутниках, но и на Земле.

Трейлер Doom Eternal

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