Sony запатентовала контроллер, который отслеживает движения пальцев

Технология будет применяться в следующем поколении PlayStation VR.

Sony запатентовала контроллер, для PlayStation VR, который может отслеживать движения пальцев. Соответствующая патентная заявка была подана еще в 2018 году. Но только на днях была опубликована документация.

Как сообщает портал UploadVR, устройство по своему принципу похоже на контроллер Valve Index. На нем есть курки, кнопки и специальные сенсоры, которые считывают движения пальцев. Такая функция нужна для лучшего взаимодействия с окружением в игре. К примеру, в Half-Life: Alyx она уже активно применяется.

Читайте такжеВ PS Store стартовала распродажа "Настоящие фавориты"

Вероятнее всего, Sony разработала эти контроллеры на замену PS Move для следующего поколения гарнитуры PS VR.

Напомним, PlayStation VR – это один из самых популярных шлемов виртуальной реальности. По качеству он уступает более дорогим устройствам от Valve и Oculus, но благодаря низкой стоимости является более доступным для пользователей. Согласно отчету компании, на декабрь 2019 года было продано 5 миллионов шлемов PS VR.