Half-Life: Alyx обзавелась точной датой выхода

Релиз новой части легендарной игры состоится 23 марта.

Компания Valve официально объявила дату релиза Half-Life: Alyx. Релиз игры в магазине цифровой дистрибуции Steam состоится 23 марта.

Об этом разработчики сообщили в своем официальном аккаунте в Twitter. Также Valve поделилась новыми кадрами из игры и сообщили, что игроки, которые приобретут VR-шлем Valve Index до релиза Half-Life: Alyx, получат специальные бонусы.

Кроме того, до 23 марта игроки могут бесплатно играть во все предыдущие части Half-Life.

О чем Half-Life: Alyx

Half-Life: Alyx расскажет о событиях, происходивших между первыми двумя частями оригинальной игры. Главной героиней новой части станет Аликс Вэнс, которая вместе со своим отцом Илаем занимается организацией подпольного сопротивления пришельцам из Альянса. Игра предназначена только для шлемов виртуальной реальности, таких как Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и шлемов на Windows Mixed Reality.

Трейлер Half-Life: Alyx

Главной особенностью игры станет новая система управления — перчатки Gravity Gloves. Они позволят геймерам по-новому взаимодействовать с игровым окружением — подбирать оружие на расстоянии, и решать головоломки.