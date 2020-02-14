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Half-Life: Alyx обзавелась точной датой выхода

11:12, 14 февраля 2020
Игры
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Half-Life: Alyx выйдет в Steam 23 марта / twitter.com

Об этом разработчики сообщили в своем официальном аккаунте в Twitter. Также Valve поделилась новыми кадрами из игры и сообщили, что игроки, которые приобретут VR-шлем Valve Index до релиза Half-Life: Alyx, получат специальные бонусы.

Кадр из игры / twitter.com
Half-Life: Alyx / twitter.com
Новые кадры / twitter.com

Кроме того, до 23 марта игроки могут бесплатно играть во все предыдущие части Half-Life.

О чем Half-Life: Alyx

Half-Life: Alyx расскажет о событиях, происходивших между первыми двумя частями оригинальной игры. Главной героиней новой части станет Аликс Вэнс, которая вместе со своим отцом Илаем занимается организацией подпольного сопротивления пришельцам из Альянса.  Игра предназначена только для шлемов виртуальной реальности, таких как Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и шлемов на Windows Mixed Reality.

Трейлер Half-Life: Alyx

Главной особенностью игры станет новая система управления — перчатки Gravity Gloves. Они позволят геймерам по-новому взаимодействовать с игровым окружением — подбирать оружие на расстоянии, и решать головоломки.

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Теги: #Steam#Half-Life