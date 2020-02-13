IT-эксперты рассказали о самых распространенных угрозах для геймеров

Одним из механизмов исключения активных игроков из игры является атака с помощью программ-вымогателей.

Специалисты международной IT-компании ESET, являющейся экспертом в области кибербезопасности, рассказали о самых распространенных угрозах, с которыми сталкиваются в сети любители онлайн-игр.

«За последние несколько лет увлечение играми становится профессиональным занятием для некоторых пользователей, а киберспорт продолжает набирать все большие обороты и получает всемирное признание. Но с популярностью онлайн-игр выросло количество возможных рисков, с которыми могут столкнуться любители игр», - отмечают IT-специалисты.

Так, по данным ESET, для получения преимущества некоторые игроки могут использовать против соперников скрипты и специальные модифицированные программы, позволяющие, к примеру, определять траекторию выстрела, время восстановления способностей противников и автоматизировать некоторые механизмы.

В ESET сообщили, что игра на конкурентном уровне, как правило, проходит на защищенных серверах Valve Anti-Cheat, которые обнаруживают различные модифицированные программы и скрипты на устройствах пользователей. Однако существуют способы обхода этой системы. В частности, была обнаружена причастность профессиональных игроков к использованию модифицированных программ, заказанных на хакерских форумах.

«В случае обнаружения подозрительных действий во время игры геймеры могут сообщить об этом разработчику. На профессиональной арене подобные действия приводят к запрету дальнейшей игры, уплаты штрафов и других санкций», - добавили эксперты ESET.

Другой угрозой для геймеров, по мнению IT-специалистов, могут быть различные типы вредоносных программ.

Одним из механизмов исключения активных игроков из игры, по данным ESET, является атака с помощью программ-вымогателей. Как правило, такие атаки осуществляются специально для блокировки игровых файлов, что в свою очередь приведет к исключению игрока из участников важного матча. В результате возможна потеря доступа к данным и финансовые затраты для их восстановления или уплаты выкупа.

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Еще одной угрозой для геймеров, как сообщают в ESET, являются программы для считывания нажатий клавиатуры. Как правило, такие вредоносные программы используются для кражи данных игрока при входе в систему с целью получения доступа к учетной записи и дальнейшего блокирования. Кроме этого, жертва может потерять все, что было в ее аккаунте: звание, разблокированные или приобретенные вещи и другие ценности. Также при подключении кредитной карты к аккаунту, злоумышленники могут совершать покупки за счет жертвы.

Кроме того, эксперты ESET предупреждают геймеров о DDoS-атаках, которые приводят к задержке между действиями пользователя и реагированием сервера, на котором идет видеоигра.

«В киберспорте приходится принимать решение за секунды, и отставание может иметь решающую роль в финале игры. Как и конкретные игроки, так и все члены команды могут стать жертвами атак для ухудшения результатов игры», - пояснили IT-эксперты.

По данным ESET, жертвами подобного вида атак становятся не только любители игр, но и такие компании, как Microsoft и Sony.

Для безопасности активных игроков во время игр специалисты ESET советуют использовать надежное решение для защиты устройств, регулярно проверять безопасность сети и использовать VPN во время онлайн-игры.

Как сообщал УНИАН, IT-специалисты ESET рассказали геймерам, как обезопасить себя от киберпреступников на фоне растущей монетизации этого бизнеса и, как следствие, учащения случаев мошенничества в этой сфере.

По данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования. Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.